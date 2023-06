sicher haben Sie es auch in diesem Jahr längst wieder festgestellt: Mit den Temperaturen steigt an so manchem Ort in der Stadt der nächtliche Geräuschpegel. Der August-Bebel-Platz ist einer von den Orten, an denen deshalb besonders große Toleranz der Anwohner gefragt ist. Die

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stadt ist auch deshalb mit den Nachbarn im Gespräch und hat Ideen zur Umgestaltung des Platzes. Jonas Nayda berichtet über die Baupläne - nachzulesen online und in der gedruckten Donnerstagsausgabe.