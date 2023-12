Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

na, haben Sie schon alle Geschenke zusammen? Immerhin ist in genau zehn Tagen Heiligabend. Weihnachten, das scheint ein Naturgesetz zu sein, kommt irgendwie immer so plötzlich - jedenfalls geht es mir jedes Jahr so. Bei mir wird es geschenkemäßig langsam kritisch - vor allem bei jenen Geschenken, die ich nicht kaufen, sondern kreativ selbst gestalten will. Und das sind einige. Viel Zeit bleibt nicht mehr, meine Festplatten mit den schönsten Fotos zu durchforsten, um ... na gut, das kann ich leider nicht weiter ausführen, denn Freunde und Familie lesen hier mit. Es soll ja schließlich eine Überraschung werden.