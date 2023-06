Hier in Halle, Newsletter vom 7. Juni 2023

in den vergangenen Wochen war es für mich fast schon ein Ritual: Jeden Abend bin ich in den Garten gefahren und dort sprichwörtlich herumgewirbelt. Denn das tägliche Gießen entwickelte sich dank hartnäckiger Stechmücken zu einer Art Ausdruckstanz. Wild mit den Armen wedelnd und stets in Bewegung bleibend habe ich versucht, meine Blumen und Bäumchen zu wässern und gleichzeitig alle Insektenangriffe abzuwehren.