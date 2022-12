Was haben Keller und Dachböden gemein?

haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Keller und Dachböden – ihrer unterschiedlichen Lokalisierung in Gebäuden zum Trotz – doch zumindest zwei Gemeinsamkeiten haben? Erstens: Sie regen die Fantasie an. Welcher Ort wirkt schon ähnlich geheimnisvoll wie so ein schön zugerümpeltes Kellerabteil? Voll und staubig muss es sein! Ähnliches gilt für Dachböden. Ein besonders reizvolles Exemplar hatte ich einmal in einer Mietwohnung zur Verfügung. Die dort abgestellten Gegenstände als Gerümpel zu bezeichnen, würde ihnen kaum gerecht; fast konnte man sich in einer Wunderkammer der Spätrenaissance wähnen.

Die zweite Gemeinsamkeit ist weniger romantisch, dafür aber ungleich praktischer: Keller und Dachböden, beide lassen sich prima dämmen und können so dazu beitragen, den Energieverbrauch von Gebäuden spürbar zu senken. Und danach kann man dann ja alles wieder so zurümpeln, wie es vorher gewesen ist.

Falls Ihnen das bereits vor Lektüre dieses Newsletters bekannt war, haben wir heute natürlich auch wieder echte Nachrichten aus Halle an Bord. Unter anderem hat sich meine Kollege Jonas Nayda mit Jugendgewalt beschäftigt und meine Kollegin Katja Pausch wirft einen Blick auf die neue Sonderausstellung über Reiternomaden im Landesmuseum für Vorgeschichte.

