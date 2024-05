Quakende Frösche, nächtliche Treffs, Drama am Rande des Paulusviertels und ein seltsames Leuchten am Himmel

Was gibts Neues am „Bebel“?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ach, wie vermisse ich sie! Bei Spaziergängen oder auch Fahrradfahrten über die Ziegelwiese gehörte es im Frühjahr stets dazu: das Quaken der Frösche. Nur in diesem Jahr nicht – leider. Denn die Fontäne, aus der aus Hunderten Froschkehlen das knarrende „Quak Quak“ erklang, führte in den vergangenen Wochen aus technischen Gründen (weil Reparaturarbeiten an den Rohren) kein Wasser, so dass sich die Lurche andere Plätze zum Laichen suchen mussten.