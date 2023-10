Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und ehe man sich 's versieht, beginnt schon wieder die letzte Oktoberwoche... Nein, ich werde Sie jetzt nicht mit Fragen nach dem Stand Ihrer Weihnachtsvorbereitungen behelligen. Bei mir liegt er ganz genau bei null. Obwohl, so ganz stimmt das nicht, es gibt schon erste Überlegungen zum Essen am ersten Feiertag. Aber darum geht es hier überhaupt nicht, sondern darum, was Ende Oktober auch hierzulande immer beliebter wird: die Geisternacht zu Halloween. Daraus machen Sie sich so gar nichts? Geht mir eigentlich auch so. Aber was die schaurig-liebevolle Verwandlung des Bergzoos in einen Gruselzoo angeht, habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Ich kann einen abendlichen Spaziergang auf den Reilsberg wirklich nur empfehlen.