Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

für mich ist es heute schon so weit: Ich öffne das letzte Türchen. Ob dann der Weihnachtsmann mit einem kräftigen Ho! Ho! Ho! vor der Tür stehen wird, weiß ich jedoch nicht. Schließlich ist es ja erst der 24. November. Aber der Trick ist es, die Weihnachtsvorfreude mit einem Novemberkalender noch zu verlängern. Jeden Tag ab dem 1. November habe ich ein Türchen in dem Bio-Schoko-Adventskalender geöffnet und mich an der Leckerei und dem bunten Bildchen dahinter gefreut. Und darüber, dass das Ganze am 1. Dezember wieder von vorne losgeht, freilich mit einem neuen Adventskalender. Ob ich dann heute Abend auch die Kerzen am geschmückten Weihnachtsbaum zum ersten Mal anzünden werde? Das nun nicht. Schließlich ist doch erst Ende November.