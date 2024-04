Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Leipzig als Spielort ist mittendrin. Und Hallenser sind es auch. Kurios war zudem ein Feuerwehreinsatz am Samstag.

Hier in Halle, Newsletter vom 15. April

Interessieren Sie sich für Fußball? Wenn nicht, dann dürfte es dennoch ab 14. Juni nicht einfach werden, sich dem Spektakel Fußball-EM zu entziehen. In Halle wird zwar eher auf Sparflamme gekocht. In Kneipen wird man die Spiele sicher sehen können, aber das ganz große Fanfest steigt in Leipzig. Damit es nach 2006 vielleicht ein zweites Sommermärchen gibt, braucht die Stadt 1.600 freiwillige Helfer, die Volunteers. Darunter sind auch Hallenser. Warum, erfahren Sie hier.