Hat Galeria bei seinem Abschied vom Markt Vertragsbruch begangen? Versagen in der Stadt die Kontrollinstanzen, wie der Falle eines hochrangigen Angestellten vermuten lässt? Warum die Polizei bei Baumfällungen eingreifen muss.

Hier in Halle, Newsletter vom 7. Februar

Seit Ende Dezember ist der Kaufhof auf dem Markt geschlossen - und ja, aus meiner Sicht hat der Markt durchaus an Strahlkraft verloren. Mal abgesehen davon, dass so ein leeres Warenhaus keine Werbung für eine Stadt ist. Jetzt brennt es aber hinter den Kulissen. Es geht um die Frage, wie der insolvente Konzern das Gebäude an die Eigentümer hätte übergeben müssen. Wir waren drin. Es ist eine Rumpelkammer.