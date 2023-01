Warum ein Saurier für Zoff sorgt und ein großes Unternehmen droht, Halle zu verlassen

Es war fast zu erwarten. Nach gut drei Jahren Corona spielt die Pandemie nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür scheinen sich jetzt alle anderen Viren – die Corona scheinbar verdrängte – jetzt mit Wonne auf uns zu stürzen. Gefühlt ist die ganze Stadt krank. Halle hustet. Halle fiebert. Halle fühlt sich matt. Warum das so ist, scheint einleuchtend zu sein. Mit Maske, Abstand und Kontaktverboten hatten wir uns zwar gegen Corona geschützt, allerdings auch unser Immunsystem geschwächt. Was hilft? Gesundes Essen, viel Zeit an der frischen Luft und ordentlich Schlaf. Das predigte schon meine Oma.

