An der Waldstraße soll ein neuer Radweg entstehen, die Linken haben ihr Wahlprogramm beschlossen und die Jugendkriminalität beschäftigt weiterhin den Stadtrat.

Hier in Halle, Newsletter vom 16. Oktober

sind Sie öfter mit dem Rad in Halle unterwegs? Dann dürfte Sie die Nachricht freuen, dass zwischen Dölau und Kröllwitz ein neuer Radweg entstehen soll. Die Anwohner erfreut das leider nicht. Warum habe ich für Sie in unserer aktuellen Ausgabe in einem Beitrag erklärt.