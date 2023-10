Warum die B 6 in Gröbers immer noch gesperrt ist

Hier in Halle, Newsletter vom 27. Oktober 2023

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

vermissen Sie auch das Licht auf dem Giebichenstein? Dass die Burg an der Saale nachts nicht mehr angestrahlt wird, ärgert eine MZ-Leserin so sehr, dass sie ihren Frust jetzt öffentlich gemacht hat. Meine Kollegin Tanja Goldbecher ist der Sache nachgegangen. Das Ergebnis ihrer Recherchen können Sie online oder in der gedruckten MZ-Freitagsausgabe lesen.