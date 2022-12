Warum Ärzte Alarm schlagen und Fußballfans eher frösteln statt heißblütig sind

Große Sorge um kranke Kinder, Stadt beendet Corona-Pandemie, neuer Streit um Parkplätze in der Altstadt, Baustelle zwingt Gastronomen in die Knie

Ich bin Fußballfan vom Zeh bis in die Haarspitzen. Die großen Turniere wie die WM oder EM elektrisieren mich seit meiner Kindheit. Als Knirps hatte ich mich mal in der Stube hinter der Couch versteckt, um ein Abendspiel sehen zu können – meine Eltern hatten Erbarmen und ließen mich gucken. Und jetzt? Erleben wir die merkwürdigste WM aller Zeiten. Fußball und Winter: Passen beide zusammen? Ich bin in meiner Meinung gespalten. Wie ist es mit Ihnen?

Nicht gespalten sind die fünf Krankenhäuser der Stadt und das Basedow-Klinikum des Saalekreises. Ihnen geht es um unsere Kinder, vor allem die ganz jungen. Die aktuelle Welle mit einer Armada an Erkältungskrankheiten verschont uns alle nicht. Für Babys ist es aber gefährlich, weil deren Immunsystem noch aufgebaut wird. Vor allem das RS-Virus kann ernste Folgen haben.

Und wenn wir einmal bei der Gesundheit sind: Corona interessiert (zum Glück) keinen mehr. Und so ist auch die Entscheidung der Stadt zwangsläufig, den Pandemiestab nach fast drei Jahren einzumotten. Ich habe großen Respekt vor den Mitgliedern, aber noch mehr vor den Frauen und Männern aus dem Gesundheitsamt. In Spitzenzeiten der Pandemie haben sie geschuftet, damit Infektionsfälle erfasst und Bescheide verschickt werden. Dass nicht alles rund lief, ist verständlich. Eine Situation wie Corona gab es noch nie - und hoffentlich erleben wir so etwas auch nie wieder.

Wenn Sie an diesem Vierten-Advents-Wochenende mal durch die Altstadt schlendern, dann überlegen Sie doch mal, ob und wie sie etwas ändern würden. Vor allem in Straßen und auf Plätzen. Denn genau damit befasst sich die Stadtpolitik - und bekommt dafür nicht nur Beifall. Mein Kollege Jonas Nayda hat sich damit mal beschäftigt.

Allen einen besinnlichen Vierten Advent! Foto: dpa

