Warum sich die Suche nach einem Fahrstuhl lohnt, die Bildung in Halle besser wird und die Linken am Neubau der „Burg“ festhalten wollen.

Hier in Halle, Newsletter vom 13. Dezember

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

eigentlich hatte ich gar nicht danach gesucht. Aber als ich den langen und dick gefütterten Wintermantel in einem Leipziger Modegeschäft entdeckte, wollte ich ihn doch haben. Vor allem wollte ich die Bahn nach Halle nicht verpassen. Also streifte ich den neuen Mantel über und eilte zur Haltestelle am Markt. Um Zeit zu sparen, trug ich das Rad kurzerhand hinunter. Auf halber Strecke machte mir das Gewicht aber ganz schön zu schaffen.