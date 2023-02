bekanntlich vermag es eine warme Suppe, einen durchgefroren Körper aufzuheizen. Gerade jetzt im Winter ist so ein Süppchen daher eine willkommene Mahlzeit. Doch gegen die soziale Kälte vorgehen? Da braucht es dann doch etwas mehr, als eine Schüssel mit Bohneneintopf oder Kartoffelsuppe. Ich habe deshalb bei der Linkspartei nachgefragt, was die Partei mit ihrem Alternativen Neujahrsempfang in der Neustädter Passage unter dem Motto „Mit heißer Suppe gegen soziale Kälte“ eigentlich bezweckt, und Passanten auch gefragt, was sie davon halten? Und ob die Suppe ihnen schmeckt.