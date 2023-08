Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nach zweieinhalb Jahren in der Stadt kann ich wirklich nicht von mir behaupten, besonders viel von Halle zu wissen. Um so mehr freut es mich, Neues kennenzulernen. Gestern war dazu in Ammendorf Gelegenheit: Das Unternehmen MSG, das die Ammendorfer Waggonbau-Tradition fortführt, erinnert an den Ursprung des Ganzen - die vor 200 Jahren gegründete Sattler-Werkstatt von Gottfried Lindner. Ich kann Ihnen sagen, es ist spannend, was die Ammendorfer zu berichten haben. Lesen können Sie das auf www.mz.de und in der Freitagsausgabe Ihrer gedruckten Zeitung.