Hier in Halle, Newsletter vom 28. August

es sieht ganz so aus, als ginge Bernd Wiegands Zeit als Halles Oberbürgermeister heute endgültig zu Ende. Der Stadtrat soll das Stadtoberhaupt in den Ruhestand versetzen. Dirk Skrzypczak hat dieses Ereignis zum Anlass genommen, zurückzublicken auf Wiegands Amtszeit, auf seine Verdienste und auf Geschehnisse, die das scheidende Stadtoberhaupt in de Kritik gebracht haben. Die Analyse lesen Sie hier.