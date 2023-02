Hier in Halle, Newsletter vom 10. Februar

viele Tiere sind bereits an der Vogelgrippe verendet. Die Nachrichten überschlagen sich zu diesem Thema. Chefreporter Dirk Skrzypczak berichtet in der aktuellen Ausgabe, inwieweit der Bergzoo in Halle betroffen ist und welche Maßnahmen ergriffen werden.