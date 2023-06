Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Finden Sie auch, dass mitunter alle übertreiben? Nehmen wir mal das Wetter. Die Meteorologen hatten die Apokalypse angekündigt. Ja, in Halle grummelte und blitzte es, aber die Superzellen zogen an uns vorbei. In meiner Kindheit hatten wir auch Tage mit über 30 Grad Celsius. Und Gewitter gab es auch. Und was haben wir bei Hitze gemacht? Rauf aufs Rad und ab zum See. Heute überschlagen sich Experten mit Ratschlägen, wie wir uns bei nahezu jedem Wetter verhalten sollen.