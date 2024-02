Hier in Halle, Newsletter vom 27. Februar 2024

aller Protest hat nichts genutzt, nun sind die Bäume an der Oper gefallen. Ich finde ja, dass Befürworter wie Gegner der Abholzerei gute Argumente haben. Dem geplanten Hotel ist Erfolg zu wünschen, aber es bleibt eben auch festzuhalten, dass Stadtgrün unwiederbringlich verloren ist. Tanja Goldbecher und Marvin Matzulla haben zum Thema recherchiert, hier lesen Sie mehr.

Indes nimmt der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger Abschied vom Landesmuseum. Was er im Ruhestand vorhat und wie er auf seine berufliche Karriere zurückblickt, hat Silvia Zöller aufgeschrieben.

Worauf Sie noch gespannt sein dürfen? Auf jeden Fall auf einen Bericht vom „Prinzen“-Konzert aus der Feder von Katja Pausch, auf eine Recherche zur Kneipenszene in der südlichen Innenstadt von Denny Kleindienst ode darauf, was Luisa König zum vermeintlichen Fischsterben in Dieskau herausgefunden hat.

Eine interessante Lektüre Ihnen!

Annette Herold-Stolze