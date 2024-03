wenn Sie eine Frau sind, haben Sie heute vielleicht einen bunten Blumenstrauß überreicht bekommen. Oder etwas zum Naschen, möglicherweise auch Karten für das Neue Theater oder die Oper (an Halles Theaterkasse gibts heute zur Feier des Tages übrigens zwei zum Preis von einer). Auch ein Buch oder eine andere kleine oder größere Aufmerksamkeit könnte Ihnen heute gezeigt haben, dass Sie als Frau geschätzt und geehrt werden. Was oder wie auch immer - kaum jemandem dürfte jedenfalls entgangen sein, dass heute, am 8. März, der Internationale Frauentag begangen wird. „Frauen wählen“ ist das diesjährige Frauentagsmotto, das Silvia Zöller zum Anlass genommen hat, sich bei Halles Stadträtinnen zum Thema Gleichberechtigung umzuhören. Wie es in Halles Kommunalpolitik dazu aussieht, erfahren Sie in unserer lokalen Titelgeschichte, die von unserem Gestalter - einem Mann - in eine besondere Optik verpackt wurde. Seien Sie gespannt.

Auch auf mz.de finden Sie den Beitrag zum Frauentag - ebenso wie viele andere Artikel zu den verschiedensten Themen, so zu einer sympathischen Aktion des halleschen ADFC, zu Halle auf der ITB in Berlin oder auch zu der Frage, was sich in Halles Kita-Landschaft verbessern muss. Warum die Polizei zu einem sage und schreibe sechsstündigen Einsatz in Halle-Neustadt unterwegs war, erfahren Sie ebenfalls - und zwar hier.

Um Mitgestaltung indes geht es in einem Beitrag meines Kollegen Robert Horvath, der sich unter die Anwohner von Halle Ost gemischt und deren Ideen, Sorgen und Nöte beim Einwohnerdialog Halle-Ost notiert hat. Dort hat die Stadt über aktuelle und künftige Projekte in dem Stadtteil informiert, anschließend konnten die Bürger ihre Anliegen vortragen. Worum es genau ging, lesen Sie online hier oder aber in der gedruckten Ausgabe Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Als Krimi-Fan dürften Sie derweil voll im Bilde darüber sein, dass der inzwischen 13. „Zorn“-Band auf dem Markt ist. Autor Stephan Ludwig hat ihn in einer gewohnt unterhaltsamen Lesung in der Thalia-Buchhandlung vorgestellt. Ich war dabei - und habe mich prächtig amüsiert, genauso wie das zahlreich erschienene Publikum im ausverkauften Buchgeschäft am Markt. Wer die aktuelle Lesung verpasst haben sollte, kann hier den Abend nacherleben. Dazu noch ein kleiner Trost: Am kommenden Mittwoch liest der Thriller-Autor noch einmal bei Thalia aus seinem neuesten Band, der den Titel „Schwarze Tage“ trägt.

