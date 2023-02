neulich bin ich durchs Paulusviertel geradelt - und an einem bunten Blickfang hängengeblieben. Optisch natürlich nur, nicht dass Sie denken, es habe einen Sturz aufs Pflaster gegeben. Denn wie meine Kollegin Tanja Goldbecher neulich schon an dieser Stelle bemerkt hat, sind die Zeichen des Frühlings nicht mehr zu übersehen. Und auch wenn die frostigen Kunstwerke, die Nebel und Kälte vor kurzem auf Bäume, Sträucher und auch auf meinen Rosmarin im Balkonkasten gezaubert haben, ein ebenso seltenes wie beeindruckendes Naturschauspiel waren – Frühblüher haben eben doch eine besondere Botschaft. Nämlich die, dass es bald wärmer wird, was ich als Sommer-Fan sehr begrüße. Auf dem Laurentiusfriedhof habe ich dieser Tage zum Beispiel schon die ersten Schneeglöckchen entdeckt. Doch so richtig Freude auf den Frühling hat mir noch etwas anderes bereitet: Im Paulusviertel steht in einem Vorgarten ein mit bunten und goldenen Ostereiern geschmückter Strauch.