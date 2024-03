Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es ist wahrscheinlich die Nachricht des Tages: Ab heute bestreikt Verdi den Nahverkehr in der ganzen Stadt. Das hat Folgen für die Straßenbahnen und den Busverkehr. Andauern soll der Streik bis Montagfrüh. Also planen Sie am besten jetzt schon, wie Sie sich die nächsten Tage innerhalb der Stadt fortbewegen wollen. Vielleicht wird es Zeit, das Fahrrad aus dem Schuppen zu holen oder die Laufschuhe anzuziehen. Immerhin ist es mittlerweile nicht mehr ganz so kalt. Hier erfahren Sie noch mehr zum Streik.