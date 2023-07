Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ich wünschte, ich könnte an dieser Stelle mit vielen guten Nachrichten aufwarten und Sie damit ins wohlverdiente Wochenende schicken. Doch leider können wir uns nicht aussuchen, ob es gerade gute oder schlechte Nachrichten gibt. Zu letzterer zählt die Geschichte, die meine Kollegen Stephan Lose und Marvin Matzulla erfahren und recherchiert haben: Eine 18-Jährige ist bei einer privaten Drogenparty gestorben, der Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Warum jetzt die Staatsanwaltschaft wegen unterlassener Hilfeleistung gegen den Freund des Opfers ermittelt, erklären meine Kollegen in ihrem Beitrag - und auch, wie gefährlich eine aktuell im Umlauf befindliche neuartige Ecstasy-Pille ist, vor allem für junge Menschen. Den Artikel können Sie online oder aber in der Samstags-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung in Papierform lesen.