Vorbereitung für Sand-Event im vollem Gange | Einjähriger Junge stürzt in Halle aus dem Fenster | Anna-Carina Woitschack über ihre Trennung von Stefan Mross

Tourismus in Halle: Freude und Frust am Wasser

Hier in Halle, Newsletter vom 11. Juli 2023

Mit dem Juli ist auch der Hochsommer in Halle angekommen. Die Hitze beschert den Bootsverleihern an der Saale gute Geschäfte. Auch der Wasserstand ist stabil. Warum die Stimmung aber dennoch nicht ungetrübt ist, lesen Sie in dem Text unserer Kollegin Annette Herold-Stolze.

Auf dem Marktplatz werden derzeit große Holzboxen aufgestellt. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Ein einjähriges Kind ist am Montag in der Innenstadt von Halle aus einem Fenster im ersten Obergeschoss gefallen. Das Ereignis weckt Erinnerung an einen schlimmen Fall aus dem Jahr 2021. Erste Erkenntnisse, Hintergründe und Sicherheitstipps von Experten hat Jonas Nayda für Sie zusammengetragen.

Und zum Abschluss ein kleiner Abstecher in die Kultur: Anna-Carina Woitschack ist nach ihrerTrennung von Sänger und Moderator Stefan Mross zum ersten Mal wieder für einen Auftritt in Halle – wo sie ihn geheiratet hatte. Über die Schlagernacht und was die Sängerin über diese Rückkehr denkt, lesen Sie hier.