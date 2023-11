Hier in Halle, Newsletter vom 7. November

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

15 Besucher sollen sich am Sonntag zum Gottesdienst in der Mötzlicher Kirche verloren haben. Montagabend passte hingegen keine Maus mehr in den Sakralbau. 200 Bürger waren gekommen (vielleicht auch mehr), um mit Vertretern der Landesregierung über den geplanten Neubau einer Haftanstalt bei Tornau zu diskutieren. Das öffentliche Votum war eindeutig.