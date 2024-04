HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 5. APRIL

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Das war schön: Frische Luft schnuppern im Zoo, vorbei an Elefant, Tiger und Co. Auf den geschwungenen Wegen gab es nicht nur Spielplätze und einen Streichelzoo mit Ziegen, sondern auch Fütterungen der Tiere. Zwar konnten wir nicht alle der insgesamt über 7.000 gefiederten, felligen, schuppigen und sonstigen Bewohner sehen und ehrlicherweise haben wir auch nicht die gesamten bergigen 17 Hektar des Tiergartens Schönbrunn in Wien erkundet.