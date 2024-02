Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wenn Sie regelmäßig die Rubrik „Guten Morgen“ in der Zeitung verfolgen und hin und wieder einen meiner Beiträge lesen, wissen Sie sicherlich, dass sich in meinem Haushalt ein kleiner Kater herumtreibt. Und nicht nur er liegt mir am Herzen, sondern auch viele andere Tiere. Umso mehr kann ich verstehen, dass man seinen tierischen Begleiter im Urlaub gerne mitnehmen möchte. Manchmal gibt es auch einfach keine wirkliche Alternative - vor allem bei Hunden. Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass Unterkünfte in Halle nicht immer offen gegenüber Tieren sind. Mein Kollege Robert Horvath hat sich mit einer Untersuchung befasst, die zeigt, wie gut verschiedene Städte abschneiden, wenn es um die Unterbringung eines Tieres in der Urlaubsunterkunft geht. Ein hallesches Hotel geht dabei als positives Paradebeispiel voran.