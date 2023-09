Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

manche Menschen machen auch vor nichts und niemandem Halt: Ein dreister Dieb hat einer Hallenserin bei deren Besuch am Grab ihrer Tochter die Handtasche gestohlen. Welchen Schreck muss die alte Dame, die ihre Tochter betrauert, wohl bekommen haben? Da stellt sich doch Normalsterblichen die bange Frage: Ist man denn nicht einmal auf einem Friedhof, der eigentlich ein Ort der Stille, der Trauer und des Erinnerns ist, vor Kriminellen sicher? Mein Kollege Marvin Matzulla hat sich mit der traurigen Geschichte befasst - lesen Sie, was er dazu erfahren hat, in unserer Print- und auch in der Online-Version der Mitteldeutschen Zeitung.