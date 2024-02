Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in dieser Woche dominiert klar ein Thema: Streiks. Wenn ich zurückblicke, ist wahrscheinlich der ganze Monat davon betroffen. Zumindest kommt es einem so vor. Gerade als Verdi angekündigt hat, den ÖPNV zu bestreiken, kam eine Nachricht aus der Grube Teutschenthal, dass auch dort wieder gestreikt wird. Lesen Sie hier, was für Verdi für Donnerstag und Freitag plant und hier, warum es immer noch keine Einigung in der Tarifverhandlung zwischen der Grube Teutschenthal und der IGBCE gibt.