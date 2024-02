Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alle Räder der Halleschen Verkehrsbetriebe standen am Montag still. Wer von A nach B wollte, war auf das Fahrrad, das Auto oder aber auch die S-Bahn angewiesen, denn die fuhr. Welche Hintergünde der Streik hatte, haben meine Kollegen Marvin Matzulla und Jakob Münz in Erfahrung gebracht.