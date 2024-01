Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es gibt keine Ruhe in der Händelstadt. Nachdem in der letzten Woche die Proteste der Bauern die Menschheit beschäftigt haben, so liegt der Fokus zu Beginn der Woche auf der Letzten Generation, die sich erneut in Halle festgeklebt hat, um Straßen zu blockieren. Am Montag besetzten Mitglieder unangemeldet die Paracelsusstraße. Das führte soweit, dass ein Reporter und der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) angefahren wurden. Dieses Mal hatten sie einen Spielzeugtraktor dabei, um sich mit den Protesten der Landwirte zu vergleichen. Unsere Reporter Denny Kleindienst und Marvin Matzulla waren vor Ort und haben das Geschehen für Sie dokumentiert.