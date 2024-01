Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sind Sie auch viel mit Bus oder Bahn unterwegs? Ich schon und das sehr gern. Nur an diesem Freitag nicht, wenn wie vielerorts der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auch in Halle bestreikt werden soll. Ganz ehrlich? Ich habe Verständnis für die Forderungen der Bus- und Bahnfahrer. Und ich verstehe auch, dass sie streiken müssen, wenn es weh tut, wollen sie damit etwas erreichen. Also wird am Freitag wohl das Auto herhalten müssen, dass ich so oft wie möglich stehen lasse. Mehr zu den Streikplänen erfahren Sie hier.