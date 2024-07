Still ruht die Baustelle an der Freyberg Brauerei

was nützt die schöne neue Wohnung, wenn man dort nicht übernachten darf? In dieser Lage befinden sich aktuell Mieter, die eine der neuen Wohnungen in der einstigen Freyberg Brauerei in Halle bezogen haben. Und zwar schon im April. Seit Wochen übernachten sie nun schon im Hotel, während an ihrer neuen Adresse die Bauarbeiten ruhen. Ich habe mit ihnen über ihre Situation gesprochen. Den Artikel lesen Sie auf unserer Homepage.