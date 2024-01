Hier in Halle, Newsletter vom 22. Januar 2024

sind Sie am Sonnabend bei der Demonstration gegen den Rechtsruck dabeigewesen? 16.000 Menschen sind da durch Halle gezogen - so viele wie seit der Wende im Herbst 1989 nicht mehr. Es war wirklich beeindruckend, zu erleben, dass in der Stadt viele Menschen gibt, die sich solidarisch mit Migranten zeigen. Wir berichten ausführlich, hier und hier und hier auch können Sie sich informieren.