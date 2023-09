Stadträte diskutieren erneut über den Ausbau des Hallorenrings - warum sie sich nicht einigen können | Aktionskünstler aus Barcelona plant Lichtspektakel an der Marktkirche | Das erwartet Besucher beim Tag der offenen Tür im Krankenhaus Martha-Maria in Halle

im Rahmen der Aufwertung von Halle-Neustadt soll An der Magistrale unter anderem ein neues Parkhaus entstehen. Da sich die Planungen derzeit in einer frühen Phase befinden, können sich die Bürger noch an der Konzeption beteiligen. Welche Wünsche und Bedenken die Anwohner bei der Umsetzung haben, lesen Sie heute in der MZ und im Netz.