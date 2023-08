Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frisch und erholt aus dem Ostsee-Urlaub zurück, freue ich mich auf einen ebenso entspannten wie spannenden Spätsommer in der Stadt. Und den gibt es in Halle garantiert. Warum ich da so sicher bin? Nun, ich habe mich - übrigens zum wiederholten Male - mit den beiden neu in Halle angetretenen Theaterfrauen an der Spitze von Neuem und Thalia Theater getroffen und mir erzählen lassen, was sie so vorhaben. Hintergrund ist die anstehende Spielzeiteröffnung der Bühnen Halle, allen voran der beiden Theatersparten. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert vom Programm, das NT-Intendantin Mille Maria Dalsgaard und ihre ebenfalls neu am Haus engagierte Mitstreiterin, Regisseurin und rechte Hand von Mille, Mareike Mikat, zusammen mit dem ebenfalls zum großen Teil neuen Team in monatelanger intensiver Arbeit vorbereitet haben.