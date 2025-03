der übliche Dreiklang der Dinge, die man bei sich haben will, lautet: Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Wenn ich die Wohnung verlasse, überprüfe ich meistens zwei- oder dreimal, ob ich diese Dinge bei mir habe. Doch je nach Anlass muss an weitere Sachen gedacht werden: an die Eintrittskarte auf dem Weg zur Veranstaltung, an den Kuchen auf dem Weg zur Geburtstagsfeier, an die Sportsachen auf dem Weg zum Training. Was der Autofahrer vor mir wohl sucht, habe ich mich nun an der Kreuzung in der Magdeburger Straße kurz vor dem Riebeckplatz gefragt. Als die Ampel auf Rot schaltete, stieg er aus seinem Auto aus, öffnete zunächst die Hintertür und beugte sich von außen über die Rückbank. Danach schaute er noch in den Kofferraum, den er dann auch gleich wieder schloss, um die Kreuzung nicht zu blockieren. Er schaffte es, als die Ampel auf Grün sprang, wieder am Steuer zu sitzen. Ob er fand, was er suchte, war nicht zu erkennen. Mir ist das ungute Gefühl, während der Fahrt plötzlich zu denken, man hätte etwas vergessen, durchaus vertraut. Mein Tipp: Entspannter nachschauen lässt es sich auf dem nächsten Parkplatz.

