ich persönlich halte gar nichts von Graffiti - außer sie verzieren gewollt tote Flächen mit schönen Bildern. Aber diese Kritzeleien, teilweise fast schon persönliche Notizen an sämtlichen Hauswänden, Bushaltestellen oder Stromkästen sind unnötig. Oft wird damit Eigentum anderer beschädigt, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. In Halle hat es nun ein Café getroffen, das kurz vor der Eröffnung steht. Tanja Goldbecher war vor Ort und hat mit der Inhaberin gesprochen. Wie die dazu steht, lesen Sie in der heutigen Ausgabe.