Hier in Halle, Newsletter vom 20. September

es ist einfach furchtbar, was da gestern Nachmittag auf der Autobahn 14 passiert ist. Ein Lkw-Fahrer hat an der Abfahrt Peißen sein Leben verloren. Wenn ich von solchen Unglücken höre, bin ich immer wieder froh darüber, dass es Menschen gibt, die dann zum Retten und Bergen anrücken. Man möchte nicht in der Haut der ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte stecken. Ich habe wirklich große Hochachtung vor ihnen. Marvin Matzulla und Denny Kleindienst berichten über den Unfall.