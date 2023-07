Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nun soll also doch wieder in der Saale um die Wette geschwommen werden. So klar war das ja lange nicht. Der oberste Saaleschwimmer Klaus-Dieter Gerlang dachte sogar laut darüber nach, das diesjährige Saaleschwimmen vom Fluss in den See, genauer: den Heidesee, zu verlagern. Später verwarf er die Idee wieder. Und dann war da ja noch die hohe Konzentration von Bakterien und Keimen im Saalewasser. Doch Gerlang verweist auf das jüngste Wassergutachten mit erfreulichem Ergebnis. Warum manche Stadträte aber skeptisch bleiben und was sie von der Entnahme weiterer Wasserproben halten, darüber berichtet mein Kollege Dirk Skrzypczak.