der Sommer ist Badezeit. Nur leider trüben zahlreiche Badeunfälle in jüngerer Vergangenheit an verschiedenen Gewässern in Halle dieses Vergnügen. Wer geht schon gern ins Wasser, wenn dabei eine Gefahr für Leib und Leben besteht? Spätestens seit dem tödlichen Unfall vor einem Jahr gilt das auch für den Saalestrand. Das Schwimmen in der Saale ist dort zwar lediglich geduldet und läuft auf eigene Gefahr, beliebt war die Badestelle inmitten der Stadt trotzdem immer. Am Wochenende haben nun DLRG und Wasserwacht ebenda gemeinsam den Ernstfall geprobt. Und Taucher sind ins Wasser gegangen, um das Gelände besser kennenzulernen. Dies zu sehen, hat mein Sicherheitsempfinden schon gestärkt. Wasserwachtchef Sven Thomas bedauert aber nach wie vor, dass die Stadt vor Ort keine Badeaufsicht aufstellt.