Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

haben Sie jemals in Ihrem Leben Feuerwehr oder Rettungsdienst rufen müssen? Man wünscht es sich jedenfalls nicht und ist doch froh, dass es diese Helfer gibt. Damit sie künftig auch in Halles Osten unter guten Bedingungen arbeiten können, ist am Mittwoch in Büschdorf Halles dritte Feuerwache eröffnet worden. Warum das Berufs- und Freiwillige Feuerwehr gleichermaßen freut, können Sie hier erfahren.