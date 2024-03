Das sagen Stadt und Politiker zu höheren Parkgebühren für SUV in Halle | Verbandschef des WAZV droht Rauswurf | Schwerer Crash: Auto kracht nach Unfall in Hauswand

meine Freundin und ich haben kürzlich eine japanische Serie angefangen, die wir beide mit Hochspannung schauen, wenn wir einander besuchen. Das einzige Problem: Die Serie ist zu packend. Und zwar dergestalt, dass ich bereits heimlich weitergeschaut habe, als sie nicht zugegen war. Wieder vereint vor dem Bildschirm sitzend, tat ich selbstverständlich so, als wäre mir das bereits Gesehene vollkommen unbekannt und ich von jeder unerwarteten Wendung überrascht.

Nun. Sie ahnen, wie die Sache ausgegangen ist. Ich weiß zwar nicht wie, aber sie hat mein Manöver in Nullkommanix durchschaut. Kurzzeitig auf ihre reizende Art grimmig, fand sie die Serie „plötzlich“ nicht mehr so toll und kritisierte – für sie untypisch, denn normalerweise ist sie beim Fernsehen mucksmäuschenstill – Logik und Handlung. Dieser Zustand dauerte wie von Zauberhand exakt bis zu der Stelle an, die für uns beide wieder Neuland war. Ich schätze, es schadet nicht, wenn ich mich ein wenig mehr in Geduld übe, um die Serie demnächst wieder gemeinsam genießen zu können.

In Geduld üben müssen sich bald auch wieder Pendler und Bahnreisende. Die Lokführergewerkschaft GLD hat für Donnerstag und Freitag neue Streiks angekündigt. Was die Betroffenen zu dem bevorstehenden Arbeitskampf sagen, erfahren Sie auf MZ.de .

Große Schlitten, höhere Gebühren? In Paris werden die Fahrer von Geländewagen stärker zur Kasse gebeten. Auch Leipzig denkt über Ähnliches nach. Wie ist es in Halle?

Mitgliedsgemeinden unzufrieden: Der WAZV Saalkreis und dessen Geschäftsführer, Martin Eisner, stehen massiv in der Kritik. Einige Mitgliedsgemeinden planen ein Abwahlverfahren. Auch der Landesrechnungshof übt Kritik.

Unfall mit Verletzten: Am Dienstagmittag kam es in der südlichen Innenstadt von Halle zu einem Verkehrsunfall. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Fahren Sie sicher und beste Grüße

Ihr Robert Horvath