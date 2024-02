Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

vermutlich haben Sie auch noch die Zeit in Erinnerung, in der junge Kriminelle in Halle andere Jugendliche in Angst und Schrecken versetzt haben. Nun hat intensive Polizeiarbeit wieder Wirkung gezeigt: Den Ermittlern ist ein 17-Jähriger ins Netz gegangen, der unter anderem für diverse Raubüberfälle verantwortlich sein soll. Mein Kollege Dirk Skrzypczak berichtet, was in diesem Fall bisher bekannt ist.