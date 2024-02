Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Vorsicht vor nassen Füßen ist geboten. Denn der Pegel der Saale in Halle ist gestiegen. Am Unterpegel Trotha sind am Freitag 3,80 Meter gemessen worden. Bis zur Alarmstufe 1 fehlten da noch 20 Zentimeter, einen Radweg auf der Ziegelwiese hatte die Stadt gesperrt. Vor einem weiterhin steigenden Pegel wird gewarnt. Falls Sie also einen Ausflug zum Fluss am Wochenende planen, ziehen Sie sicherheitshalber festes Schuhwerk an.