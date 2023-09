„Einbruch“ ins Gefängnis I Unfall am Hauptbahnhof I Angriffe beim CSD

Hier in Halle, Newsletter vom 12. September 2023

das ein oder andere Feierabendbierchen trinken Sie sicherlich auch gerne. Zumindest ist es in der Gesellschaft weit verbreitet. Doch sollte Alkoholkonsum nicht immer nur verherrlicht werden. Warum sich der Genuss in Grenzen halten sollte, zeigt das Beispiel eines 18-Jährigen. Denn statt aus dem Gefängnis auszubrechen, versuchte er dort einzubrechen. Allerdings - mit Blick auf seinen Zustand - wohl eher unbeabsichtigt. Dirk Skrzypczak hat für Sie zusammengetragen, was passiert ist.