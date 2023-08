Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

fangen wir mit einer riesengroßen Sauerei an. In Halle ist ein 86-Jähriger zum Opfer eines Enkeltricks geworden. Die Masche ist doch eigentlich bekannt. Ein Verwandter soll einen Unfall verursacht haben und müsse ins Gefängnis, wenn man keine Kaution zahle. Der Senior ist darauf hereingefallen - und hat bitter dafür bezahlt. Wie kann das immer wieder passieren? Wo doch alle Welt vor diesen Gaunern warnt? Weil die Kriminellen nicht nur fies sind, sondern auch Profis. Mir sagte mal ein Polizist: Lässt man sich auf das Telefonat ein, werde man so manipuliert, dass man letztlich alles glaubt. Also seien Sie vorsichtig!