Noch drei Tage: Endspurt für das alte Jahr

das Jahr 2022 geht mit schnellen Schritten seinem Ende entgegen: Noch drei Tage, dann ist es Geschichte. Viele Menschen verabschieden das alte Jahr traditionell mit einem Feuerwerk, andere mögen es vielleicht etwas ruhiger. Für alle Fans von Böllern, Leuchtraketen und Co. hat mein Kollege Denny Kleindienst eine gute Nachricht: Es gibt in Halle kein Böllerverbot. Was vielleicht aber auch nicht jedem gefällt, denn oftmals rummst es vor allem in Halles Innenstadt jetzt schon und erst recht dann in der Silvesternacht gewaltig. Hoffentlich nicht so sehr, dass man auch in der Saalestadt vom „Doppel-Wumms“ (Sie erinnern sich) sprechen muss.