Demonstration am Riebeckplatz/Teutschenthal vor der Meisterschaft/Ein Blick ins Jahr 1989

Hier in Halle

am Eisdom wird ordentlich gewerkelt. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich auf der Baustelle umgesehen und berichtet über den Stand der Dinge. In seinem Beitrag, zu dem auch ein Video gehört, erfahren Sie, wie es dort weitergeht und wie der Bau einmal aussehen soll.

Online und in der gedruckten Freitagsausgabe können Sie auch lesen, was sich am Donnerstagabend auf dem Riebeckplatz abgespielt hat - bei Versammlungen einer pro-palästinensischen Gruppierung und von pro-israelischen Demonstranten.

Was wir noch zu bieten haben? Einen Beitrag über die Erdbeerernte und die Möglichkeit zum Selberpflücken zum Beispiel, einen Artikel über Teutschenthals Vorbereitungen auf die große Motocross-Meisterschaft am Wochenende und einen über Moritz Götze, der im Herbst 1989 in geheimer Mission die Kirche von Döblitz aufgesucht hat.

Eine interessante Lektüre Ihnen,

Annette Herold-Stolze